Астроном-любитель впервые сфотографировал момент рождения сверхновой
Астроном-любитель из Аргентины в ходе проведения тестирования новой камеры телескопа первым в мире запечатлел взрыв сверхновой. По его мнению, соответствующие кадры помогут научным сотрудникам как можно лучше понять явления, связанные со «смертью» космических тел.
Новую оптику житель Росарио испытывал 20 сентября 2016 года. Совершенно случайно он стал свидетелем вспышки сверхновой, находящейся в галактике с кодовым названием NGC 613 в созвездии Скульптора. Это звездное скопление находится примерно в 80-ти миллионах световых лет от Земли. Как считают эксперты, вероятность такого удивительного совпадения составляла 1 к 10 годам.
После получения аматорских снимков астрономы сделали несколько расчетов. Им удалось выяснить, что вспыхнувшая в вышеназванной галактике сверхновая в 20 раз превосходила Солнце. К моменту своей «гибели» небесное тело уменьшилось до пятикратной массы светила землян.
Новую оптику житель Росарио испытывал 20 сентября 2016 года. Совершенно случайно он стал свидетелем вспышки сверхновой, находящейся в галактике с кодовым названием NGC 613 в созвездии Скульптора. Это звездное скопление находится примерно в 80-ти миллионах световых лет от Земли. Как считают эксперты, вероятность такого удивительного совпадения составляла 1 к 10 годам.
После получения аматорских снимков астрономы сделали несколько расчетов. Им удалось выяснить, что вспыхнувшая в вышеназванной галактике сверхновая в 20 раз превосходила Солнце. К моменту своей «гибели» небесное тело уменьшилось до пятикратной массы светила землян.
Автор: Валерия Орлова