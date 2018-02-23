Ученые: Запойный просмотр сериалов вредит здоровью
Ученые, осуществляющие исследования на базе Университета Миннесоты, выяснили, что так называемый запойный просмотр фильмов и сериалов увеличивает риск возникновения тромбоза. Материалы научной работы обнародованы на портале Deadline.
В исследовании приняли участие 15 тысяч человек возрастом старше 24-х лет. Всех их специалисты распределили на четыре равные группы, которые делились, исходя из привычки смотрения телевизора. После произведения сравнения жизненных показателей ученые узнали, что у людей, смотрящих сериалы в запойном состоянии, примерно в 1,7 раз выше риск образования тромбоза, нежели у остальных. Наиболее подвержены данному недугу женщины и мужчины старше 60-ти лет.
Ученые отмечают, что предпосылкой закупоривания тромбов является сидячий образ жизни, который чреват нарушением кровообращения. По словам исследователей, проблема не решается частыми тренировками и физическими нагрузками. Единственным шансом избежать тромбоза является изменение привычки просмотра сериалов. В частности, следует это делать порционно. Статистика, приводимая медиками, говорит, что каждый год до 300 тысяч американцев сталкиваются с тромбозом.
В исследовании приняли участие 15 тысяч человек возрастом старше 24-х лет. Всех их специалисты распределили на четыре равные группы, которые делились, исходя из привычки смотрения телевизора. После произведения сравнения жизненных показателей ученые узнали, что у людей, смотрящих сериалы в запойном состоянии, примерно в 1,7 раз выше риск образования тромбоза, нежели у остальных. Наиболее подвержены данному недугу женщины и мужчины старше 60-ти лет.
Ученые отмечают, что предпосылкой закупоривания тромбов является сидячий образ жизни, который чреват нарушением кровообращения. По словам исследователей, проблема не решается частыми тренировками и физическими нагрузками. Единственным шансом избежать тромбоза является изменение привычки просмотра сериалов. В частности, следует это делать порционно. Статистика, приводимая медиками, говорит, что каждый год до 300 тысяч американцев сталкиваются с тромбозом.
Автор: Валерия Орлова