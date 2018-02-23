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Учёные обнаружили у азиатских слонов человеческие черты характера
Черты характера, свойственные человеку, обнаружены и у азиатских слонов. Результаты своих исследований представили миру научные сотрудники Университета Турку в Финляндии.

Учёные обнаружили у азиатских слонов человеческие черты характера


Объектом изучения учёных стал лесной слон, обитающий, главным образом, на территории азиатского государства Мьянма. Специалисты выяснили, что личность указанного вида хоботных млекопитающих может проявлять себя в 3-х факторах: во внимательности, агрессивности и коммуникабельности. Структура человеческой личности в науке поделена на большее число факторов, включая способности, характер, темперамент, эмоции, волю, мотивацию, социальные установки.

По словам соавтора исследования Мартина Сельтенмана, ранее изучение особенностей личности животных в науке сосредотачивалось на домашних или из зоопарков, игнорируя обитающих в естественных условиях среды. Финляндские зоологи задействовали в экспериментах свыше 250 азиатских лесных слонов и выявили ряд индивидуальных характеристик. Так, одни из млекопитающих были смелее других (они то и дело норовили украсть арбузы, предназначенные как поощрение), иные – более любопытные и легче шли на контакт с человеком.

«Внимательность исследуемых млекопитающих проявлялась в их действиях и восприятии окружающей среды. Общительность – в стремлении слонов поближе познакомиться с сородичами или человеком. Агрессивность измерялась степенью вмешательства животного в социальное взаимодействие иных слонов», – пояснил доктор Сельтенман, добавив, что их научные труды станут полезными для защиты видов и улучшения благосостояния и управления людьми в популяции указанных млекопитающих Мьянмы.

Ранее учёные рассказали, как войны отражаются на дикой природе.

Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 09:40
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