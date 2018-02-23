Учёные обнаружили у азиатских слонов человеческие черты характера
Черты характера, свойственные человеку, обнаружены и у азиатских слонов. Результаты своих исследований представили миру научные сотрудники Университета Турку в Финляндии.
Объектом изучения учёных стал лесной слон, обитающий, главным образом, на территории азиатского государства Мьянма. Специалисты выяснили, что личность указанного вида хоботных млекопитающих может проявлять себя в 3-х факторах: во внимательности, агрессивности и коммуникабельности. Структура человеческой личности в науке поделена на большее число факторов, включая способности, характер, темперамент, эмоции, волю, мотивацию, социальные установки.
По словам соавтора исследования Мартина Сельтенмана, ранее изучение особенностей личности животных в науке сосредотачивалось на домашних или из зоопарков, игнорируя обитающих в естественных условиях среды. Финляндские зоологи задействовали в экспериментах свыше 250 азиатских лесных слонов и выявили ряд индивидуальных характеристик. Так, одни из млекопитающих были смелее других (они то и дело норовили украсть арбузы, предназначенные как поощрение), иные – более любопытные и легче шли на контакт с человеком.
Ранее учёные рассказали, как войны отражаются на дикой природе.
Объектом изучения учёных стал лесной слон, обитающий, главным образом, на территории азиатского государства Мьянма. Специалисты выяснили, что личность указанного вида хоботных млекопитающих может проявлять себя в 3-х факторах: во внимательности, агрессивности и коммуникабельности. Структура человеческой личности в науке поделена на большее число факторов, включая способности, характер, темперамент, эмоции, волю, мотивацию, социальные установки.
По словам соавтора исследования Мартина Сельтенмана, ранее изучение особенностей личности животных в науке сосредотачивалось на домашних или из зоопарков, игнорируя обитающих в естественных условиях среды. Финляндские зоологи задействовали в экспериментах свыше 250 азиатских лесных слонов и выявили ряд индивидуальных характеристик. Так, одни из млекопитающих были смелее других (они то и дело норовили украсть арбузы, предназначенные как поощрение), иные – более любопытные и легче шли на контакт с человеком.
«Внимательность исследуемых млекопитающих проявлялась в их действиях и восприятии окружающей среды. Общительность – в стремлении слонов поближе познакомиться с сородичами или человеком. Агрессивность измерялась степенью вмешательства животного в социальное взаимодействие иных слонов», – пояснил доктор Сельтенман, добавив, что их научные труды станут полезными для защиты видов и улучшения благосостояния и управления людьми в популяции указанных млекопитающих Мьянмы.
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Автор: Воробьева Алина