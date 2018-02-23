Ученые: Мертвые тела способны вернуться к жизни в качестве зомби
Мертвые тела способны вновь возвратиться к жизни в состоянии, которое будет больше походить на зомби. Обусловлено это тем, полагают ученые, что гены в силах продолжать выполнение своих функций даже после смерти человека.
В ходе исследования международная группа ученых пришла к заключению, что, поскольку гены продолжат свою работу, клетки организма могут предпринимать попытки восстановления. Если им это таки удастся, человек снова “оживет”, но его состояние не будет обычным. Скорее, оно станет походить на “зомби”, пребывая в несколько “заторможенном” состоянии.
Внутри клеток тела человека жизнь продолжается под достаточно существенным воздействием генов, а контроль вышеуказанного процесса осуществляется посредством целого перечня факторов, как внешних, так и внутренних. Впрочем, для того, чтобы выяснить, действительно ли такие трансформации могут произойти в человеческом теле при совокупности условий, ученым могут потребоваться дополнительные исследования в данном направлении.
В ходе исследования международная группа ученых пришла к заключению, что, поскольку гены продолжат свою работу, клетки организма могут предпринимать попытки восстановления. Если им это таки удастся, человек снова “оживет”, но его состояние не будет обычным. Скорее, оно станет походить на “зомби”, пребывая в несколько “заторможенном” состоянии.
Внутри клеток тела человека жизнь продолжается под достаточно существенным воздействием генов, а контроль вышеуказанного процесса осуществляется посредством целого перечня факторов, как внешних, так и внутренних. Впрочем, для того, чтобы выяснить, действительно ли такие трансформации могут произойти в человеческом теле при совокупности условий, ученым могут потребоваться дополнительные исследования в данном направлении.
Автор: Марина Вебер