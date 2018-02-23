67-летняя звезда «Касла» Джейн Сеймур снялась для журнала Playboy
Известная 67-летняя актриса Джейсн Мур снялась для журнала Playboy. Несмотря на возраст, звезда «Касла» выглядит просто великолепно. Одним из снимков знаменитость поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.
В 1973 году Джейсн Мур получила роль, о которой мечтают многие – она стала девушкой Бонда в очередной картине киносаги, получившей название «Живи и дай умереть». Даже сейчас актриса может составить достойную пару главному герою.
В Сети появилась серия соблазнительных снимков Джейсн Сеймур, на которых она доказывает, что победила свой возраст. На фото артистка позирует в кружевной комбинации у себя дома, а также в бассейне.
Как рассказала знаменитость, сейчас она чувствует себя гораздо сексуальнее, чем в молодости. Тогда Сеймур думала, что от нее требуют проявления этого качества, но артистка не знала, о чем идет речь. «Я прожила длинную жизнь, это дает мне настоящую свободу. Как говорил мой отец, мне хорошо в моей коже», - добавила «девушка Бонда».
В 1973 году Джейсн Мур получила роль, о которой мечтают многие – она стала девушкой Бонда в очередной картине киносаги, получившей название «Живи и дай умереть». Даже сейчас актриса может составить достойную пару главному герою.
В Сети появилась серия соблазнительных снимков Джейсн Сеймур, на которых она доказывает, что победила свой возраст. На фото артистка позирует в кружевной комбинации у себя дома, а также в бассейне.
Как рассказала знаменитость, сейчас она чувствует себя гораздо сексуальнее, чем в молодости. Тогда Сеймур думала, что от нее требуют проявления этого качества, но артистка не знала, о чем идет речь. «Я прожила длинную жизнь, это дает мне настоящую свободу. Как говорил мой отец, мне хорошо в моей коже», - добавила «девушка Бонда».
Автор: Валерия Орлова