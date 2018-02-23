Фигуристка Алина Загитова принесла России первое золото на ОИ-2018
Известная фигуриста Алина Загитова принесла России первую по счету золотую медаль, полученную в рамках ОИ-2018, которые на сегодняшний день проходят в Пхёнчхане. Таким образом, спортсменке удалось опередить Евгению Медведеву, к слову, последняя заняла вторую позицию.
Загитовой удалось набрать наибольшую сумму баллов в короткой и произвольной программах. Ее результат составляет 239,57. Выступления Медведевой оценили в 238,23 баллов. Обладательницей бронзы стала уроженка Канады Кейтлин Осмонд с результатом 231,02.
В турнирной таблице присутствует еще одна россиянка – Мария Сотскова. В обеих программах она набрала 198,10.
Алине Загитовой 15 лет, а Евгении Медведевой – 18 лет. Обе фигуристки занимаются у тренера Этери Тутберидзе в ЦСО «Самбо-1970».
Загитовой удалось набрать наибольшую сумму баллов в короткой и произвольной программах. Ее результат составляет 239,57. Выступления Медведевой оценили в 238,23 баллов. Обладательницей бронзы стала уроженка Канады Кейтлин Осмонд с результатом 231,02.
В турнирной таблице присутствует еще одна россиянка – Мария Сотскова. В обеих программах она набрала 198,10.
Алине Загитовой 15 лет, а Евгении Медведевой – 18 лет. Обе фигуристки занимаются у тренера Этери Тутберидзе в ЦСО «Самбо-1970».
Автор: Валерия Орлова