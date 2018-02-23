Instagram: Продюсер Виктор Дробыш «сломал нос» Настасье Самбурской из-за 500 рублей
Настасья Самбурская поделилась с подписчиками Instagram шуточным видеороликом, на кадрах которого её продюсер Виктор Дробыш якобы с силой ударяет её по лицу, ломая нос. Не все поклонники положительно оценили чувство юмора актрисы, отметив, что жестокость, даже постановочная, не является смешной.
Начинается видеозапись бегущей за Виктором Дробышем Настасьей Самбурской, просящей «в счёт зарплаты» хотя бы 500 рублей. Продюсер резко делает взмах рукой, имитируя удар, и отмечает, что сначала стоит научиться петь, не фальшивя, а уж затем просить денег. Его подопечная хватается за «сломанный» нос и издаёт громкие звуки плача, которые вскоре переходят в хохот актрисы.
В комментариях фолловеры выразили различные мнения. Кому-то понравились настолько «дружеские» отношения продюсера и певицы, иные сочли подобные ролики «глупыми».
Ранее Настасья Самбурская наглядно продемонстрировала поклонникам Instagram «правильное» поведение при встрече с экс-бойфрендом.
Начинается видеозапись бегущей за Виктором Дробышем Настасьей Самбурской, просящей «в счёт зарплаты» хотя бы 500 рублей. Продюсер резко делает взмах рукой, имитируя удар, и отмечает, что сначала стоит научиться петь, не фальшивя, а уж затем просить денег. Его подопечная хватается за «сломанный» нос и издаёт громкие звуки плача, которые вскоре переходят в хохот актрисы.
В комментариях фолловеры выразили различные мнения. Кому-то понравились настолько «дружеские» отношения продюсера и певицы, иные сочли подобные ролики «глупыми».
Ранее Настасья Самбурская наглядно продемонстрировала поклонникам Instagram «правильное» поведение при встрече с экс-бойфрендом.
Автор: Воробьева Алина