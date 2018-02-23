Родстер Mitsuoka Himiko на базе Mazda MX-5 получил обновленную версию
Небольшая автомобильная компания из Японии разработала обновленную версию своего родстера Mitsuoka Himiko. Автомобиль построен на базе Mazda MX-5.
Компания Mitsuoka очень сильно изменила внешний вид своей модели, поэтому в ней тяжело угадать очертания MX-5. Автомобиль имеет ретро-дизайн, элементы кузова выполнены из укрепленного стеклопластика. Отличительными чертами новинки от старой версии являются: темные полоски на фронтальной части передних крыльев и светодиодные полоски, расположенными на них, выполняющие функцию дневных огней, еще есть черная вставка на крышке багажника. Салон практически без изменений унаследован от донора.
База Mitsuoka Himiko нового поколения несколько уменьшилась по сравнению с первым и составила 2,9 тыс. мм, длина равняется 4580 мм. Мотор предлагается всего лишь один – маздовский полуторалитровый, имеющий 131 л.с. и 150 Нм. К двигателю идет 6-ступенчатая механика или автомат. Задняя подвеска многорычажная, а спереди классический McPherson. Развесовку машина имеет практически эталонную – 48% веса имеет передняя часть и 52% задняя.
Покупателям продукт Mitsuoka будет доступен 23 февраля, цены стартуют с 46,2 тыс. долларов. Интересно будет узнать, что самая доступная Mazda MX-5 в Японии стоит 23,3 тыс. долларов. Дело в том, что объемы производства у производителя небольшие, это также откладывает свой отпечаток на ценообразование.
Компания Mitsuoka очень сильно изменила внешний вид своей модели, поэтому в ней тяжело угадать очертания MX-5. Автомобиль имеет ретро-дизайн, элементы кузова выполнены из укрепленного стеклопластика. Отличительными чертами новинки от старой версии являются: темные полоски на фронтальной части передних крыльев и светодиодные полоски, расположенными на них, выполняющие функцию дневных огней, еще есть черная вставка на крышке багажника. Салон практически без изменений унаследован от донора.
База Mitsuoka Himiko нового поколения несколько уменьшилась по сравнению с первым и составила 2,9 тыс. мм, длина равняется 4580 мм. Мотор предлагается всего лишь один – маздовский полуторалитровый, имеющий 131 л.с. и 150 Нм. К двигателю идет 6-ступенчатая механика или автомат. Задняя подвеска многорычажная, а спереди классический McPherson. Развесовку машина имеет практически эталонную – 48% веса имеет передняя часть и 52% задняя.
Покупателям продукт Mitsuoka будет доступен 23 февраля, цены стартуют с 46,2 тыс. долларов. Интересно будет узнать, что самая доступная Mazda MX-5 в Японии стоит 23,3 тыс. долларов. Дело в том, что объемы производства у производителя небольшие, это также откладывает свой отпечаток на ценообразование.
Автор: Северов Андрей