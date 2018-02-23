Магазин ASUS в России бесплатно дарит смартфон ZenFone Go стоимостью 5 290 рублей
Компания ASUS в РФ решила бесплатно подарить покупателям смартфон ZenFone Go, стоимость которого составляет немного больше пяти тысяч рублей. В последнее время все чаще производители технологической продукции стали привлекать внимание клиентов к фирменной продукции с помощью проведения специальных акций и распродаж. Отмечается, что девайс в подарок можно получить при приобретении другого гаджета.
Акция проводится с 12 февраля по 8 марта. Сообщается, что при покупке мобильного устройства ZenFone 4 Selfie Pro с ценником 25 тысяч рублей клиент получит бесплатно более дешевую модель. Соответствующее предложение действует только в фирменном магазине ASUS.
ZenFone 4 Selfie Pro предлагается с топовыми характеристиками. Фронтальный датчик имеет сенсор от Sony IMX362. Лицевая камера способна записывать видео в формате 4К, также производитель наделил ее технологией SuperPixel, которая позволяет делать в селфи в условиях плохой освещенности.
Телефон ZenFone Go, который клиент получит бесплатно, представляет собой девайс, работающий на основе Android.
Акция проводится с 12 февраля по 8 марта. Сообщается, что при покупке мобильного устройства ZenFone 4 Selfie Pro с ценником 25 тысяч рублей клиент получит бесплатно более дешевую модель. Соответствующее предложение действует только в фирменном магазине ASUS.
ZenFone 4 Selfie Pro предлагается с топовыми характеристиками. Фронтальный датчик имеет сенсор от Sony IMX362. Лицевая камера способна записывать видео в формате 4К, также производитель наделил ее технологией SuperPixel, которая позволяет делать в селфи в условиях плохой освещенности.
Телефон ZenFone Go, который клиент получит бесплатно, представляет собой девайс, работающий на основе Android.
Автор: Валерия Орлова