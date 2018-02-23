“Внедорожный” смартфон CAT S61 от Caterpillar обзавелся дальномером и тепловизором
“Внедорожный” смартфон CAT S61 производства компании Caterpillar обзавелся дальномером и тепловизором. Презентация устройства состоялась еще до начала выставки Mobile World Congress 2018.
Предполагается, что смартфон CAT S61 должен отличаться повышенной прочностью, а на рынке он заменит своего предшественника. В новом девайсе имеется тепловизор, также его оснастили дальномером и ИФ-камерой FLIR Lepton. Измерение температур объектов осуществляется со значительной точностью, а диапазон температурных показателей составляет от -20 до +40 градусов. Разработан продукт Caterpillar в соответствии с ключевыми стандартами, являясь очень “выносливым”. К примеру, он рассчитан на долгосрочное погружение в воду и падение с высоты до 1,8 метра. Для CAT S61 также внедрен сенсор, осуществляющий анализ качества воздуха во внутренних помещениях.
При процессоре Snapdragon 630 гаджет также имеет целых 4 ГБ в качестве ОЗУ, а на ПЗУ приходится 64 ГБ. Пока неизвестно, когда стартуют продажи устройства и какой окажется его стоимость.
Предполагается, что смартфон CAT S61 должен отличаться повышенной прочностью, а на рынке он заменит своего предшественника. В новом девайсе имеется тепловизор, также его оснастили дальномером и ИФ-камерой FLIR Lepton. Измерение температур объектов осуществляется со значительной точностью, а диапазон температурных показателей составляет от -20 до +40 градусов. Разработан продукт Caterpillar в соответствии с ключевыми стандартами, являясь очень “выносливым”. К примеру, он рассчитан на долгосрочное погружение в воду и падение с высоты до 1,8 метра. Для CAT S61 также внедрен сенсор, осуществляющий анализ качества воздуха во внутренних помещениях.
При процессоре Snapdragon 630 гаджет также имеет целых 4 ГБ в качестве ОЗУ, а на ПЗУ приходится 64 ГБ. Пока неизвестно, когда стартуют продажи устройства и какой окажется его стоимость.
Автор: Марина Вебер