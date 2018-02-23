Для защиты старшего сына Яна Рудковская разместила в Сети гневный пост
На просторах Сети Яна Рудковская разместила гневный пост, направленный на защиту старшего сына. В частности, негодование пользователей было связано с участием Николая Батурина в клипе Рамма на композицию “Я-НА”.
Пост появился на странице Рудковской в Instagram, где прежде она поделилась снимком сына и Рамма. Под фото многие пользователи оставили не слишком лестные комментарии. Продюсера возмутило, что люди судят о других, даже не зная их лично, распространяя при этом всюду свой негатив. “Люди, опомнитесь! Это же катастрофа, в кого Вы превращаетесь? Так же нельзя!!!”, — написала в посте Рудковская. Она также добавила, что за каждым фото в соцсети чаще всего стоит тяжелый технический труд, а “судьями” обычно выступают “пользователи-анонимы” с закрытыми аккаунтами.
В отзывах к вышеуказанной публикации многие подписчики поддержали Яну Рудковскую, призывая не обращать внимание на недоброжелателей. Фолловеры отметили, что от даже от таких глубоких постов хейтеров меньше не становится.
Пост появился на странице Рудковской в Instagram, где прежде она поделилась снимком сына и Рамма. Под фото многие пользователи оставили не слишком лестные комментарии. Продюсера возмутило, что люди судят о других, даже не зная их лично, распространяя при этом всюду свой негатив. “Люди, опомнитесь! Это же катастрофа, в кого Вы превращаетесь? Так же нельзя!!!”, — написала в посте Рудковская. Она также добавила, что за каждым фото в соцсети чаще всего стоит тяжелый технический труд, а “судьями” обычно выступают “пользователи-анонимы” с закрытыми аккаунтами.
В отзывах к вышеуказанной публикации многие подписчики поддержали Яну Рудковскую, призывая не обращать внимание на недоброжелателей. Фолловеры отметили, что от даже от таких глубоких постов хейтеров меньше не становится.
Автор: Марина Вебер