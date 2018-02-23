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Анастасия Волочкова накинулась на журналистку в спа-салоне
Известная российская балерина Анастасия Волочкова набросилась на журналистов телеканала НТВ, которые поджидали ее в спа-салоне. Знаменитость решила самостоятельно снять их на камеру и высказать все, что она о них думает. Соответствующее видео обнародовано в социальной сети Instagram.

Анастасия Волочкова накинулась на журналистку в спа-салоне


Журналисты из программы «Ты не поверишь» хотели, чтобы Волочкова поздравила мужчин с Днем защитника Отечества. Экс-прима Мариинского театра в свою очередь отчитала представителей СМИ за то, что они не связались с ее менеджерами предварительно и не договорились об интервью. Эпатажная артистка не понимает, зачем ее поджидать в спа-салоне, чтобы снять очередной неправдивый материал и пустить его в эфир в виде «сенсации».

Сами же журналисты никак не отреагировали на слова Волочковой, в то же время оператор снимал балерину. Знаменитость считает, что никакие уважающие себя артисты уже давно не сотрудничают с редакторами данной программы. В завершении Волочкова сказала: «Пока, неудачники».

В своем посте балерина высказала недовольства по поводу методов работы канала НТВ. Видеозапись собрала огромное количество лайков.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 09:48
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