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В США в возрасте 76 лет скончался князь Владимир Голицын
На территории США в 76-летнем возрасте из жизни ушел князь Владимир Голицын. Такие сведения предоставлены на странице Русского дворянского собрания, президентом которого он являлся, в Facebook.

В США в возрасте 76 лет скончался князь Владимир Голицын


Уточняется, что отпевание Владимира Голицына состоится уже на следующей неделе, 26 февраля. Произойдет это в стенах Знаменского синодального собора, размещенного в Нью-Йорке. Погребение 76-летнего деятеля состоится в тот же день, и, как ожидается, его тело будет покоиться на Ново-Дивеевском кладбище, а предшествовать этим событиям должна панихида, пройдет которая уже сегодня.

При этом о причинах кончины Владимира Голицына сведения официальными источниками не предоставляются. Из РФ родители князя эмигрировали еще по окончании Октябрьской революции, что произошло в 1917. На свет деятель появился в 1942 году на территории Белграда, и уже в 50-е годы прошлого века его семья решила переехать в Нью-Йорк. Трудился покойный в банковской сфере, а в официальным визитом в Россию прибыл только в 1990.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 09:56
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