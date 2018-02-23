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Новый оснащенный четырьмя камерами смартфон Blu Vivo X оценен в 250 долларов
На днях компания-продавец Blu представила новый смартфон Vivo X, оснащенный дисплеем в 6 дюймов диагональю и расположением пикселей 1440 х 720 с защитным стеклом Gorilla Glass 3, стоимостью 250 долларов. Почти вся лицевая панель состоит из экрана, а именно 80%.

Новый оснащенный четырьмя камерами смартфон Blu Vivo X оценен в 250 долларов


Телефон базируется на однокристальной электронной системе MediaTek Helio P25, включающей в себя 4 ГБ ОЗУ. Основная память составляет 64 ГБ, с возможностью расширения слотом microSD.

Vivo X оснастили двумя парными камерами, основная из которых имеет разрешения 13 Мп и 5 Мп, в свою очередь селфи-камера с парным разрешением 20 Мп/8 Мп.

Стоит отметить, что объективы сдвоенных камер оснащены выпуклостью F/2,0. С обратной стороны телефона находится датчик реагирования на отпечаток пальца. Питание обеспечивается за счет батареи на 4010 мА/ч. Базой служит Android 7.0 Nougat.

Автор: Богданова Ярослава
Сегодня, 12:16
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