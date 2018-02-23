Житель Аргентины запечатлел едва не столкнувшийся с самолётом-акробатом НЛО
Житель города Мар-дель-Плата в Аргентине запечатлел на камеру смартфона НЛО, пролетевший на огромной скорости над одним из пляжей провинции Буэнос-Айрес. На кадрах можно заметить, как летающий объект неизвестного происхождения едва не столкнулся с самолётом-акробатом, выполнявшим в небе фигуры высшего пилотажа.
Как отметил автор ролика Густаво Галарза, на прошлой неделе он решил полюбоваться авиашоу, для чего взобрался как можно выше и стал снимать зрелище на мобильный телефон. Уже по приходу домой житель Аргентины, редактируя запись в замедленном режиме, заметил НЛО, едва не «протаранившее» самолёты-акробаты. Увеличив кадры, очевидец поделился ими с пользователями Сети.
Ранее сообщалось о возможном нахождении в хранилище Пентагона металлического фрагмента НЛО.
Как отметил автор ролика Густаво Галарза, на прошлой неделе он решил полюбоваться авиашоу, для чего взобрался как можно выше и стал снимать зрелище на мобильный телефон. Уже по приходу домой житель Аргентины, редактируя запись в замедленном режиме, заметил НЛО, едва не «протаранившее» самолёты-акробаты. Увеличив кадры, очевидец поделился ими с пользователями Сети.
Ранее сообщалось о возможном нахождении в хранилище Пентагона металлического фрагмента НЛО.
Автор: Воробьева Алина