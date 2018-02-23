В Сети появилось первое изображение OPPO R15
На прошлой неделе в Сети появилась информация о том, что смартфоны OPPO R13 и R13 Plus получат процессор Snapdragon 670. Теперь же в интернет просочились первые фотографии OPPO R15.
Эксперты уверены, что пользователи увидели некий образ неизвестного мобильного устройства OPPO. Оно обладает безрамочным экраном. В прошлом году именно такой гаджет запатентовал производитель.
Ранее появились фотографии OPPO R13, которые показали, что устройство будет обладать дизайном, похожим на iPhone X. Следовательно, эксперты предположили, что на свежих снимках запечатлена модель R15. На вырезе девайса присутствует камера, динамик и какой-то датчик.
OPPO R15 предстал в трёх цветовых вариантах – черном, фиолетовом и розовом. В смартфоне горизонтально расположены две двойные камеры. Антенные полосы расположены в верхнем и нижнем краях телефона. Что касается сканера отпечатков пальцев, то он находится на задней панели.
Эксперты уверены, что пользователи увидели некий образ неизвестного мобильного устройства OPPO. Оно обладает безрамочным экраном. В прошлом году именно такой гаджет запатентовал производитель.
Ранее появились фотографии OPPO R13, которые показали, что устройство будет обладать дизайном, похожим на iPhone X. Следовательно, эксперты предположили, что на свежих снимках запечатлена модель R15. На вырезе девайса присутствует камера, динамик и какой-то датчик.
OPPO R15 предстал в трёх цветовых вариантах – черном, фиолетовом и розовом. В смартфоне горизонтально расположены две двойные камеры. Антенные полосы расположены в верхнем и нижнем краях телефона. Что касается сканера отпечатков пальцев, то он находится на задней панели.
Автор: Валерия Орлова