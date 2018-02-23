Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018
exclusive / Технологии / Авторские материалы

В Сети появилось первое изображение OPPO R15
На прошлой неделе в Сети появилась информация о том, что смартфоны OPPO R13 и R13 Plus получат процессор Snapdragon 670. Теперь же в интернет просочились первые фотографии OPPO R15.

В Сети появилось первое изображение OPPO R15


Эксперты уверены, что пользователи увидели некий образ неизвестного мобильного устройства OPPO. Оно обладает безрамочным экраном. В прошлом году именно такой гаджет запатентовал производитель.

Ранее появились фотографии OPPO R13, которые показали, что устройство будет обладать дизайном, похожим на iPhone X. Следовательно, эксперты предположили, что на свежих снимках запечатлена модель R15. На вырезе девайса присутствует камера, динамик и какой-то датчик.

В Сети появилось первое изображение OPPO R15


OPPO R15 предстал в трёх цветовых вариантах – черном, фиолетовом и розовом. В смартфоне горизонтально расположены две двойные камеры. Антенные полосы расположены в верхнем и нижнем краях телефона. Что касается сканера отпечатков пальцев, то он находится на задней панели.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 10:00
Читайте также
Алина Загитова: Кем является обладательница
Эксперты рассказали о судьбе биткоина
“Поднял, обнял, заплакал”: “Руки-базуки” Кирилл
Алина Загитова призналась, что не ощутила себя
Улицы в Балашихе очищают от снега с помощью танка
Евгения Медведева в интервью рассказала, что мама
Зубков сообщил о наличии в организме бобслеистки
Евгений Плющенко отметил фееричное выступление
Обнародовано видео, снятое после драки ведущего
В США в возрасте 76 лет скончался князь Владимир
Фигуристка Алина Загитова принесла России первое
Пентагон: Россиян не было среди попавших под удар
Добавление комментария
Последние новости
23.02, 16:24 На юго-востоке Москвы автомобиль сбил пешехода
23.02, 16:23 Алина Загитова: Кем является обладательница первой
23.02, 16:08 При ДТП с автобусом в Красноярском крае погибли два
23.02, 16:00 Установлена точная дата падения китайской космической
23.02, 15:52 Ученые создали доставляющий лекарства напрямую в мозг
23.02, 15:44 Camelot Unchained доберётся до бета-тестирования
23.02, 15:36 Анастасия Решетова подверглась жесткой критике за
23.02, 15:28 Дайвер из Польши показал нападение на него разъяренной
23.02, 15:20 В России в автосалонах Fiat можно купить новую версию
23.02, 15:12 В Шотландии психолог нашел аномальную дорогу, где часто
23.02, 15:04 Алика Смехова раскрыла свои бьюти-секреты
23.02, 14:56 Бренд Ferrari показал гоночное авто SF71H с расширенной
23.02, 14:48 Эксперты рассказали о судьбе биткоина
23.02, 14:40 “Поднял, обнял, заплакал”: “Руки-базуки” Кирилл Терешин
23.02, 14:32 В Москве мужчине всю ночь резали лицо, пока он не отдал
23.02, 14:24 Берлинский фестиваль показал снятый на iPhone триллер
23.02, 14:16 Стоимость Samsung Galaxy S9+ с 256 ГБ в России составит
23.02, 14:08 Сетевой шутер от первого лица Hunt: Showdown появился в
23.02, 14:05 В Петербурге 17-летний подросток травмирован упавшей с
23.02, 14:00 Ученые рассказали о пользе йогурта для здоровья сердца и