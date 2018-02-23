Седан MG 6 получил новую роскошную версию
MG 6 стал более роскошным, отмечают автоэксперты. Компания-производитель расширила линейку комплектаций седана.
Так, с этого месяца комплект оснащения MG 6 будет включать в себя полуавтономное управление, предотвращающую столкновения систему, адапт-круиз-контроль для распознавания пешеходов.
Более того, салон ожидает кожаная отделка. Также наблюдается и увеличение габаритов новинки, сравнительно с ее предшественником на 42 м (в длину), 21 мм (ширина) и на 16 мм (по высоте). Теперь они составляют 4695, 848 и 1462 мм соответственно. Также говорится и об увеличении колесной базы, теперь отмеченной показателем 2 715 мм (+10 мм).
Модель производитель оснастил 1,5-литровым турбодвигателем на 169 л.с, сочетаемым с механической КП на 6 ступеней либо семидиапазонным «автоматом» при двойном сцеплении. Система отмечена передним приводом. Стоимость представленной новинки колеблется в пределах от 863 тысяч до 1,185 000 млн рублей.
Так, с этого месяца комплект оснащения MG 6 будет включать в себя полуавтономное управление, предотвращающую столкновения систему, адапт-круиз-контроль для распознавания пешеходов.
Более того, салон ожидает кожаная отделка. Также наблюдается и увеличение габаритов новинки, сравнительно с ее предшественником на 42 м (в длину), 21 мм (ширина) и на 16 мм (по высоте). Теперь они составляют 4695, 848 и 1462 мм соответственно. Также говорится и об увеличении колесной базы, теперь отмеченной показателем 2 715 мм (+10 мм).
Модель производитель оснастил 1,5-литровым турбодвигателем на 169 л.с, сочетаемым с механической КП на 6 ступеней либо семидиапазонным «автоматом» при двойном сцеплении. Система отмечена передним приводом. Стоимость представленной новинки колеблется в пределах от 863 тысяч до 1,185 000 млн рублей.
Автор: Сёмина Виктория