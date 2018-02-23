Фитнес-трекер Mi Band 3 от Xiaomi прошел сертификацию соответствия стандарту Bluetooth
Xiaomi разработала очередную версию популярного фитнес-трекера - Mi Band 3. Он прошел сертификацию соответствия стандартам Bluetooth.
Информация о новой версии браслета появилась благодаря инсайдеру из Германии. Он поделился ссылкой на официальный сайт организации, поддерживающей развитие стандарта Bluetooth. Гаджет будет соответствовать 4.2LE поколению этой связи.
Более никаких достоверных сведений о новой модели фитнес-трекера не имеется. Скорее всего, общественности новинку представят на выставке мобильных устройств MWC 2018. Большую популярность это устройство получило благодаря невысокой стоимости и способности работать до месяца без подзарядки.
Информация о новой версии браслета появилась благодаря инсайдеру из Германии. Он поделился ссылкой на официальный сайт организации, поддерживающей развитие стандарта Bluetooth. Гаджет будет соответствовать 4.2LE поколению этой связи.
Более никаких достоверных сведений о новой модели фитнес-трекера не имеется. Скорее всего, общественности новинку представят на выставке мобильных устройств MWC 2018. Большую популярность это устройство получило благодаря невысокой стоимости и способности работать до месяца без подзарядки.
Автор: Северов Андрей