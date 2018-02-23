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В США двигатель сверхтяжелой ракеты испытали на рекордной мощности
На территории США на рекордной мощности завершились испытания двигателя сверхтяжелой ракеты. Соответствующее мероприятие было организовано специалистами компании Aerojet Rocketdyne.

В США двигатель сверхтяжелой ракеты испытали на рекордной мощности


Проходило тестирование двигателя в пределах Космического центра им. Джона Стенниса, размещенного в штате Миссури. Это уже третьи по счету стендовые огневые испытания ракетного мотора RS-25, проведенные в 2018 году. В течение 50 секунд установке удавалось поддерживать тягу в 113% от номинального значения на уровне моря, что является рекордным показателем.

Впоследствии четыре таких мотора установят на разрабатываемую инженерами США сверхтяжелую ракету SLS. Первый запуск вышеуказанной “техники” должен состояться не ранее 2020 года. Прежде три аналогичных силовых агрегата были установлены на Space Shuttle, однако отличие усовершенствованных версий заключается в более высокой тяге и обновленной системе управления.

Ранее стало известно, что SpaceX решила перенести запуск испанского спутника по причине неблагоприятных погодных условий.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 10:40
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