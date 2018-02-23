Анастасия Волчокова показала шпагат в Дубае
Известная российская балерина Анастасия Волчокова показала шпагат. Сейчас артистка находится в Дубае. Соответствующее фото обнародовано в Instagram.
«Не пытайтесь повторить этот трюк.. Можно упасть в воду с большой яхты 50-метровой», - подписала публикацию Волочкова.
Судя по снимку, балерина делает его на яхте. Для утренней прогулки знаменитость выбрала яркий купальник салатового цвета.
Некоторые поклонники стали беспокоиться за кумира, поскольку трюк является очень опасным. Они заявили, что восхищаются способностями Волочковой. Нашлись и те пользователи, которые в очередной раз стали обсуждать фигуру эпатажной блондинки.
«Не пытайтесь повторить этот трюк.. Можно упасть в воду с большой яхты 50-метровой», - подписала публикацию Волочкова.
Судя по снимку, балерина делает его на яхте. Для утренней прогулки знаменитость выбрала яркий купальник салатового цвета.
Некоторые поклонники стали беспокоиться за кумира, поскольку трюк является очень опасным. Они заявили, что восхищаются способностями Волочковой. Нашлись и те пользователи, которые в очередной раз стали обсуждать фигуру эпатажной блондинки.
Автор: Валерия Орлова