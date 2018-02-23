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В японской гробнице обнаружили древнюю карту звездного неба из 1 века до н.э.
В деревне Асука в Японии в гробнице нашли древнюю карту звездного неба. Рисунок передает расположение небесных светил и был составлен еще в 1 веке до нашей эры, а сами надписи были сделаны на потолке гробницы Китора, относящейся к 7 столетию.

В японской гробнице обнаружили древнюю карту звездного неба из 1 века до н.э.


«Северная стена захоронения была украшена рисунком черной черепахи, а южная – красного феникса. Западная отмечена белым тиром, а восточная – синим драконом. Скорее всего, это своеобразные обереги древних японцев. На потолок нанесена карта звездного неба, состоящая из 68 созвездий, чье движение по небесному склону было продемонстрировано посредством трех кругов. По рисункам легко определяются дни весеннего и зимнего равноденствия», - отметили ученые.

Также они утверждают, что находка копирует более древний оригинал. Так, карта демонстрирует созвездие большой Медведицы, Плеяду и другие известные группы звезд. Для экспертов пока остается загадкой, как их предкам удалось с такой максимальной точностью передать расположение светил, ведь для этих целей требуется сверхмощный телескоп.

Автор: Сёмина Виктория
Сегодня, 11:04
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