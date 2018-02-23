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Мария Лиман поздравила поклонников с праздником снимком топлесс
Известная модель Мария Лиман в очередной раз обнажила свою грудь. Новый пикантный снимок обнародован в социальной сети Instagram.

Мария Лиман поздравила поклонников с праздником снимком топлесс


«Именно так выглядит тот человек, который звонит по ночам с неопределенного номера телефона и дышит Вам в трубку» - подписала пост Мария Лиман.

На фото уроженка Ростова запечатлена в высоких колготках в сеточку и черной расстегнутой куртке. Справа на обнаженной груди изображен отпечаток губ. Сама же Лиман позирует возле вешалки для одежды.

Фотография получилась очень яркой и сексуальной. Многие представители мужского пола писали в комментариях, что хотели бы оставить поцелуй на груди модели. За непродолжительное время пост знаменитости собрал огромное количество отметок «мне нравится».

Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что Марию Лиман могут лишить водительских прав. Решение по этому вопросу в скором времени примет суд. Модель заявила, что теперь будет изучать законодательство, чтобы иметь возможность защитить себя.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 10:07
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