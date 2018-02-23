Эксперты рассказали о главных достоинствах и недостатках смартфона Razer Phone
Эксперты после тестирования смогли составить перечень главных достоинств, а также недостатков смартфона Razer Phone. Для американской компании это первое подобное устройство.
Изучив характеристики Razer Phone, экспертам удалось найти как некоторые достоинства, так и минусы смартфона, который бренд из США активно анонсировал. В качестве ОС выступит “чистая” версия Android 7 Nougat, также смартфон получил 8 ГБ в качестве ОЗУ, когда на встроенную память устройства приходится 64 ГБ. Расширить объем хранилища возможно посредством SD-карты, а еще девайс рассчитан на использование сразу двух SIM. Смартфон имеет процессор Snapdragon 835, диагональ экрана достигает 5,72 дюймов, также Razer Phone имеет сдвоенную камеру 12+13 Мп, пока фронтальный “объектив” получил 8 Мп. Емкость аккумулятора девайса достигает 4000 мАч.
Достоинством смартфона эксперты называют качество стерео звука, а в остальном гаджет сильно напоминает Essential Phone. Несмотря на наличие недостатков, Razer Phone назвали “достойным существования”.
Изучив характеристики Razer Phone, экспертам удалось найти как некоторые достоинства, так и минусы смартфона, который бренд из США активно анонсировал. В качестве ОС выступит “чистая” версия Android 7 Nougat, также смартфон получил 8 ГБ в качестве ОЗУ, когда на встроенную память устройства приходится 64 ГБ. Расширить объем хранилища возможно посредством SD-карты, а еще девайс рассчитан на использование сразу двух SIM. Смартфон имеет процессор Snapdragon 835, диагональ экрана достигает 5,72 дюймов, также Razer Phone имеет сдвоенную камеру 12+13 Мп, пока фронтальный “объектив” получил 8 Мп. Емкость аккумулятора девайса достигает 4000 мАч.
Достоинством смартфона эксперты называют качество стерео звука, а в остальном гаджет сильно напоминает Essential Phone. Несмотря на наличие недостатков, Razer Phone назвали “достойным существования”.
Автор: Марина Вебер