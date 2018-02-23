Гаянэ Багдасарян поздравила мужчин с 23 февраля пикантным эротическим видео
Известная модель Гаянэ Багадарасян поздравила мужчин с 23-м февраля публикацией пикантного видео. Ролик обнародован в ее профиле в социальной сети Instagram.
«Дорогие мужчины;) еще несколько часов до 23 февраля. Спешу поздравить Вас нашим видео с@crazy_vamp», - подписала публикацию знаменитость.
На видео Багдарасян позирует вместе со своей коллегой в черных купальниках. Девушки эффектно двигаются под музыку.
За непродолжительное время публикация собрала огромное количество просмотров. Большинство фолловеров оставили положительные комментарии под видео.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что модель Гаянэ Багдарасян показала свои подтянутые ягодицы.
«Дорогие мужчины;) еще несколько часов до 23 февраля. Спешу поздравить Вас нашим видео с@crazy_vamp», - подписала публикацию знаменитость.
На видео Багдарасян позирует вместе со своей коллегой в черных купальниках. Девушки эффектно двигаются под музыку.
За непродолжительное время публикация собрала огромное количество просмотров. Большинство фолловеров оставили положительные комментарии под видео.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что модель Гаянэ Багдарасян показала свои подтянутые ягодицы.
Автор: Валерия Орлова