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SoC Snapdragon 845 поддерживает одновременную потоковую трансляцию музыки на устройства Bluetooth
Сразу несколько устройств смогут принимать потоковую трансляцию музыки посредством Bluetooth благодаря анонсированной компанией Qualcomm очередной функции SoC Snapdragon. За пару дней до премьеры производитель озвучил новые возможности Broadcast Audio.

SoC Snapdragon 845 поддерживает одновременную потоковую трансляцию музыки на устройства Bluetooth


Многие компании, разрабатывающие портативные акустические системы, наделяют свою продукцию синхронизацией, которая позволяет воспроизводить один и тот же музыкальный трек, транслируя его, к примеру, с мобильного устройства на определённую колонку. Что касается Broadcast Audio, при его использовании пропадает необходимость наличия совместимых портативных звуковых систем, причём производитель уверяет в идеальной синхронизации без каких-либо задержек. SoC Snapdragon предполагает трансляцию одного и того же контента на колонки, беспроводные наушники и тому подобное.

Смартфон Samsung Galaxy S9 первым испытает функциональность Snapdragon 845. Презентация гаджета запланирована на 25 февраля.

Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 13:36
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