Электрический кроссовер Volvo XC40 получит запас хода в 500 км
Электрическая версия кроссовера Volvo XC40 от шведского бренда получит запас хода до 500 км. Дебют моделей производителя в новой концепции должен официально состояться не ранее 2019 года.
Свой выбор на Volvo XC40 компания остановила из-за универсальности модели, а также возможности ее выпуска в качестве гибридного авто или электрокара. Кроме того, транспортное средство оснастят функцией автономного управления. Предпологается, что версия кроссовера с запасом хода на 500 км после выхода на рынок должна оказаться относительно бюджетной. Впрочем, официальных сведений о стоимости авто пока не поступало.
За исключением силовой установки, каких-либо существенных трансформаций от Volvo XC40 ожидать не стоит. В перечень штатного оборудования включена функция быстрой зарядки, когда на пополнение 80% заряда транспорта потребуется всего 40 минут. В салоне иномарки разместится развлекательная система и цифровая приборная панель. Точные сроки появления кроссовера на рынке не озвучиваются.
Свой выбор на Volvo XC40 компания остановила из-за универсальности модели, а также возможности ее выпуска в качестве гибридного авто или электрокара. Кроме того, транспортное средство оснастят функцией автономного управления. Предпологается, что версия кроссовера с запасом хода на 500 км после выхода на рынок должна оказаться относительно бюджетной. Впрочем, официальных сведений о стоимости авто пока не поступало.
За исключением силовой установки, каких-либо существенных трансформаций от Volvo XC40 ожидать не стоит. В перечень штатного оборудования включена функция быстрой зарядки, когда на пополнение 80% заряда транспорта потребуется всего 40 минут. В салоне иномарки разместится развлекательная система и цифровая приборная панель. Точные сроки появления кроссовера на рынке не озвучиваются.
Автор: Марина Вебер