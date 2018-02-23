Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018
exclusive / Авто

Электрический кроссовер Volvo XC40 получит запас хода в 500 км
Электрическая версия кроссовера Volvo XC40 от шведского бренда получит запас хода до 500 км. Дебют моделей производителя в новой концепции должен официально состояться не ранее 2019 года.

Электрический кроссовер Volvo XC40 получит запас хода в 500 км


Свой выбор на Volvo XC40 компания остановила из-за универсальности модели, а также возможности ее выпуска в качестве гибридного авто или электрокара. Кроме того, транспортное средство оснастят функцией автономного управления. Предпологается, что версия кроссовера с запасом хода на 500 км после выхода на рынок должна оказаться относительно бюджетной. Впрочем, официальных сведений о стоимости авто пока не поступало.

За исключением силовой установки, каких-либо существенных трансформаций от Volvo XC40 ожидать не стоит. В перечень штатного оборудования включена функция быстрой зарядки, когда на пополнение 80% заряда транспорта потребуется всего 40 минут. В салоне иномарки разместится развлекательная система и цифровая приборная панель. Точные сроки появления кроссовера на рынке не озвучиваются.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 12:08
Читайте также
В МЧС рассказали о ледовой обстановке в Москве
Алина Загитова: Кем является обладательница
Эксперты рассказали о судьбе биткоина
“Поднял, обнял, заплакал”: “Руки-базуки” Кирилл
Алина Загитова призналась, что не ощутила себя
Улицы в Балашихе очищают от снега с помощью танка
Евгения Медведева в интервью рассказала, что мама
Зубков сообщил о наличии в организме бобслеистки
Евгений Плющенко отметил фееричное выступление
Обнародовано видео, снятое после драки ведущего
В США в возрасте 76 лет скончался князь Владимир
Фигуристка Алина Загитова принесла России первое
Добавление комментария
Последние новости
23.02, 16:32 В МЧС рассказали о ледовой обстановке в Москве
23.02, 16:24 На юго-востоке Москвы автомобиль сбил пешехода
23.02, 16:23 Алина Загитова: Кем является обладательница первой
23.02, 16:08 При ДТП с автобусом в Красноярском крае погибли два
23.02, 16:00 Установлена точная дата падения китайской космической
23.02, 15:52 Ученые создали доставляющий лекарства напрямую в мозг
23.02, 15:44 Camelot Unchained доберётся до бета-тестирования
23.02, 15:36 Анастасия Решетова подверглась жесткой критике за
23.02, 15:28 Дайвер из Польши показал нападение на него разъяренной
23.02, 15:20 В России в автосалонах Fiat можно купить новую версию
23.02, 15:12 В Шотландии психолог нашел аномальную дорогу, где часто
23.02, 15:04 Алика Смехова раскрыла свои бьюти-секреты
23.02, 14:56 Бренд Ferrari показал гоночное авто SF71H с расширенной
23.02, 14:48 Эксперты рассказали о судьбе биткоина
23.02, 14:40 “Поднял, обнял, заплакал”: “Руки-базуки” Кирилл Терешин
23.02, 14:32 В Москве мужчине всю ночь резали лицо, пока он не отдал
23.02, 14:24 Берлинский фестиваль показал снятый на iPhone триллер
23.02, 14:16 Стоимость Samsung Galaxy S9+ с 256 ГБ в России составит
23.02, 14:08 Сетевой шутер от первого лица Hunt: Showdown появился в
23.02, 14:05 В Петербурге 17-летний подросток травмирован упавшей с