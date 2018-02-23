Ученые: На экзопланетах сверххолодной звезды TRAPPIST-1 может быть много воды
Ученые заявили о присутствии большого количества воды на на экзопланетах сверххолодной звезды TRAPPIST-1. Таким образом, возрастает вероятность того, что некоторые планеты из ее системы могут оказаться обитаемыми.
Новые расчеты ученых проводились в Бернском университете Швейцарии, руководил процессом ученый Симон Гримм.
«Мы применили эффект, называемый «вариациями времени транзита». 7 планет гравитационно воздействуют друг на друга, вследствие чего может изменяться время прохождения каждой из них перед звездой в ту или другую сторону на протяжении одного часа», - отмечает Гримм.
Новый расчетный алгоритм учитывал 35 параметров, по 5 из которых приходилось на каждую экзопланету. Самой массиной из них стала вторая от звезды, которая, к тому же, оказалась немного тяжелее , чем Земля, в отличие от самой легкой, обладающей массой, в 3 раза меньшей массы нашей планеты.
Показатели плотности, полученные для семи планет, продемонстрировали их преимущественную каменистость, однако также было зафиксировано 5%-ное содержание воды на их поверхности, что гораздо больше, чем воды в океанах планеты Земля, отмечают эксперты. В то же время для них пока невыясненным остается местонахождение самой воды на других планетах системы. Так, она может оказаться на поверхности глубоких океанов либо присутствовать в виде пара в плотной атмосфере.
Новые расчеты ученых проводились в Бернском университете Швейцарии, руководил процессом ученый Симон Гримм.
«Мы применили эффект, называемый «вариациями времени транзита». 7 планет гравитационно воздействуют друг на друга, вследствие чего может изменяться время прохождения каждой из них перед звездой в ту или другую сторону на протяжении одного часа», - отмечает Гримм.
Новый расчетный алгоритм учитывал 35 параметров, по 5 из которых приходилось на каждую экзопланету. Самой массиной из них стала вторая от звезды, которая, к тому же, оказалась немного тяжелее , чем Земля, в отличие от самой легкой, обладающей массой, в 3 раза меньшей массы нашей планеты.
Показатели плотности, полученные для семи планет, продемонстрировали их преимущественную каменистость, однако также было зафиксировано 5%-ное содержание воды на их поверхности, что гораздо больше, чем воды в океанах планеты Земля, отмечают эксперты. В то же время для них пока невыясненным остается местонахождение самой воды на других планетах системы. Так, она может оказаться на поверхности глубоких океанов либо присутствовать в виде пара в плотной атмосфере.
Автор: Сёмина Виктория