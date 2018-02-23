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В Мексике очевидцы заметили вращающийся вокруг Луны НЛО
21 февраля жителями мексиканского городка Тишкакалькупуль, штат Юкатан, был замечен неопознанный летающий объект, круживший около Луны. Объект появился вечером, когда уже начинало смеркаться.

В Мексике очевидцы заметили вращающийся вокруг Луны НЛО


По данным известно, что местный житель случайно обратил внимание на возникшую у земного спутника яркую белую точку, которая изначально двигалась вправо, а после и вовсе затерялась на лунном фоне, сообщает Planet Today.

Но через 20 минут, как утверждают свидетели явления, НЛО снова показался теперь уже слева от спутника, а к Земле относительно ближе. Примечательно, что инопланетный объект стал излучать уже желтое свечение, а после и вовсе исчез из-за яркости Луны.

Данное явление наблюдали сразу несколько жителей, поэтому они предположили, что белой точкой является ни что иное как космический корабль. Горожане отметили большую скорость пролетевшего вокруг земного спутника объекта, которая не присуща обычному самолету.
Были и те, кто считает увиденный феномен полетом искусственного спутника, который не редко бывает замечен в ночном небе.

Автор: Богданова Ярослава
Сегодня, 11:20
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