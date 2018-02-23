Испанские инженеры разработали одноразовые батарейки из бумаги
Испанские инженеры из компании Fuelim разработали одноразовые экологически чистые батарейки из бумаги. Будучи выкинутыми, они без проблем распадутся на безопасные составляющие.
Такой источник питания отлично подойдет для медицинских диагностических приборов, которые выкидывают после проведения анализов. В его состав входят безопасные металлы, бумага и углерод. Батарейка имеет мощность 100 мВт и напряжение 1-6 В, этого мало для использования в более прожорливых потребителях.
По заявлению руководителя компании, одноразовая медицинская техника выбрасывается с батареями, которые израсходовали свой объем всего на 1%. Это очень сильно усугубляет экологическую обстановку. Новая разработка не будет иметь лишней энергии, что исключило использование токсических веществ, к тому же они будут стоить гораздо дешевле стандартных батареек.
Такой источник питания отлично подойдет для медицинских диагностических приборов, которые выкидывают после проведения анализов. В его состав входят безопасные металлы, бумага и углерод. Батарейка имеет мощность 100 мВт и напряжение 1-6 В, этого мало для использования в более прожорливых потребителях.
По заявлению руководителя компании, одноразовая медицинская техника выбрасывается с батареями, которые израсходовали свой объем всего на 1%. Это очень сильно усугубляет экологическую обстановку. Новая разработка не будет иметь лишней энергии, что исключило использование токсических веществ, к тому же они будут стоить гораздо дешевле стандартных батареек.
Автор: Северов Андрей