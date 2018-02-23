Suzuki Jimny назван самым ненадежным кроссовером 2017 года
Самым ненадёжным автомобилем 2017 года признан Suzuki Jimny. Имеется информация, что из-за проблем с работой транспортного средства в сервисные центры для произведения ремонта обратились свыше 12 тысяч автовладельцев.
Как рассказали специалисты, в большинстве случаев чаще всего в зоне риска находятся кроссоверы. Такая тенденция наблюдается из-за того, что комплектующие на них приобрести довольно сложно. В связи с этим владельцам транспортных средств приходится несколько недель ждать своей очереди в сервисном центре. Также кроссоверы редко проходят плановое техобслуживание, поскольку услуга является дорогостоящей.
На второй позиции в рейтинге оказался автомобиль BMW X5. Примерно в 6% серийных моделях баварского концерна находят самые различные поломки. Тройку лидеров замыкает полноприводная версия Suzuki Grand Vitara. Из-за низкого дорожного просвета и больших габаритов в транспортном средстве часто возникают проблемы с днищем, требующим рихтовки или в отдельных случаях замены.
На четвертом месте находится Nissan Juke, в модельном ряду которого 5,2% авто имеют дефекты.
Как рассказали специалисты, в большинстве случаев чаще всего в зоне риска находятся кроссоверы. Такая тенденция наблюдается из-за того, что комплектующие на них приобрести довольно сложно. В связи с этим владельцам транспортных средств приходится несколько недель ждать своей очереди в сервисном центре. Также кроссоверы редко проходят плановое техобслуживание, поскольку услуга является дорогостоящей.
На второй позиции в рейтинге оказался автомобиль BMW X5. Примерно в 6% серийных моделях баварского концерна находят самые различные поломки. Тройку лидеров замыкает полноприводная версия Suzuki Grand Vitara. Из-за низкого дорожного просвета и больших габаритов в транспортном средстве часто возникают проблемы с днищем, требующим рихтовки или в отдельных случаях замены.
На четвертом месте находится Nissan Juke, в модельном ряду которого 5,2% авто имеют дефекты.
Автор: Валерия Орлова