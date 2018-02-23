В Петербурге на КАД столкнулись 12 автомобилей
В Петербурге на КАД в пятницу, 23 февраля, произошло массовое ДТП. Сообщается, что его участниками стали 12 автомобилей. Сведениями делятся СМИ.
Авария произошла в Северной столице в утреннее время. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.
Подробности случившегося выясняются.
Авария произошла в Северной столице в утреннее время. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.
Подробности случившегося выясняются.
Автор: Валерия Орлова