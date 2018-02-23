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Дана Борисова желает видеть рядом с собой богатого мужчину без вредных привычек
Дана Борисова в эфире радио “Комсомольская правда” откровенно рассказала, какого мужчину желает видеть рядом с собой. По словам телеведущей, он ищет богатого ухажера, не имеющего вредных привычек.

Дана Борисова желает видеть рядом с собой богатого мужчину без вредных привычек


По словам Борисовой, она долгое время лечилась от зависимости, поэтому ее партнер не должен иметь вредных привычек, чтобы не служить для нее соблазном. Кроме того, важно, чтобы мужчина оказался самодостаточным, ведь теледива верит, что финансовое благополучие в отношениях является крайне важной составляющей, способствующей крепкому союзу.

Комментируя недавний скандал СМИ с якобы интимными фото, Дана Борисова уточнила, что ничего о нем не знает. По словам телезвезды, это все “проделки” прессы, пытающейся заработать на ее персоне. “Я всегда даю рейтинг, в связи с чем имею достаточно приличные гонорары, но получать доход на “желтизне” я лично не готова”, — решительно ответила на обвинения телеведущая.

О якобы секс-зависимости Даны Борисовой ранее сообщало общественности издание SUPER.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 10:49
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