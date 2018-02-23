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Компания Gresso презентовала “генеральскую” версию Nokia 3310 за 1 млн рублей
Компания Gresso презентовала “генеральскую” версию мобильного телефона Nokia 3310 стоимостью 1 млн рублей. Коллекция эксклюзивных устройств ограничится выпуском всего 100 экземпляров таких девайсов.

Компания Gresso презентовала “генеральскую” версию Nokia 3310 за 1 млн рублей


Представители Gresso, занимающейся выпуском аксессуаров, уточнили, что решили выпустить “элитный” вариант Nokia 3310 после нового решения Минобороны РФ. Последнее предполагает ограничение эксплуатации смартфонов среди военнослужащих, а в качестве замены выступают кнопочные устройства. “Генеральский” девайс от Gresso обзаведется титановым корпусом, способным выдержать падение с высоты девятого этажа. Кроме того, работоспособность “мобильника” якобы сохранится даже после того, как по нему проедет настоящий танк.

В качестве украшения для корпуса служит золото высокой пробы, также предусмотрена версия Nokia 3310, украшенная белым золотом. Стоимость новинки составит 150-300 тысяч рублей, но эксклюзивный вариант с эмблемой и золотой звездой, рассчитанный на Сергея Шойгу, обойдется в 1 млн рублей.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 11:44
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