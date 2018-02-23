Компания Gresso презентовала “генеральскую” версию Nokia 3310 за 1 млн рублей
Компания Gresso презентовала “генеральскую” версию мобильного телефона Nokia 3310 стоимостью 1 млн рублей. Коллекция эксклюзивных устройств ограничится выпуском всего 100 экземпляров таких девайсов.
Представители Gresso, занимающейся выпуском аксессуаров, уточнили, что решили выпустить “элитный” вариант Nokia 3310 после нового решения Минобороны РФ. Последнее предполагает ограничение эксплуатации смартфонов среди военнослужащих, а в качестве замены выступают кнопочные устройства. “Генеральский” девайс от Gresso обзаведется титановым корпусом, способным выдержать падение с высоты девятого этажа. Кроме того, работоспособность “мобильника” якобы сохранится даже после того, как по нему проедет настоящий танк.
В качестве украшения для корпуса служит золото высокой пробы, также предусмотрена версия Nokia 3310, украшенная белым золотом. Стоимость новинки составит 150-300 тысяч рублей, но эксклюзивный вариант с эмблемой и золотой звездой, рассчитанный на Сергея Шойгу, обойдется в 1 млн рублей.
Представители Gresso, занимающейся выпуском аксессуаров, уточнили, что решили выпустить “элитный” вариант Nokia 3310 после нового решения Минобороны РФ. Последнее предполагает ограничение эксплуатации смартфонов среди военнослужащих, а в качестве замены выступают кнопочные устройства. “Генеральский” девайс от Gresso обзаведется титановым корпусом, способным выдержать падение с высоты девятого этажа. Кроме того, работоспособность “мобильника” якобы сохранится даже после того, как по нему проедет настоящий танк.
В качестве украшения для корпуса служит золото высокой пробы, также предусмотрена версия Nokia 3310, украшенная белым золотом. Стоимость новинки составит 150-300 тысяч рублей, но эксклюзивный вариант с эмблемой и золотой звездой, рассчитанный на Сергея Шойгу, обойдется в 1 млн рублей.
Автор: Марина Вебер