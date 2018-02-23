Cтарый Honda Accord с двигателем Tesla разогнался до «сотни» за 2,7 секунды
Cтарый Honda Accord с двигателем Tesla смог обеспечить разгон до 100 км всего за 2,7 секунды. Разгон продемонстрировал один из соцпользователей YouTube-канала-Jimmy Built.
Автор ролика задействовал спецустановку Performance, представленную фирмой HSR Motors, чья специализация базируется на доработке моторов Tesla. Отдача электродвигателя при этом достигает 544 л.с. при 600 нм крутящего момента. Питание обеспечивается взятыми от Chevrolet модели Volt несколькими аккумуляторами.
Осенью прошлого года автомастерская Tapp Auto (Оттава) оснастила спорткар Factory Five 818 470-сильным электродвигателем от Tesla Model S P85. Тогда на территории США был также выставлен вариант S с системой заднего привода.
Вследствие определенных усовершенствований, отдача возросла до 562 л.с. В то же время, отмечена активация режима максимальной производительности Ludicrous mode, доступного исключительно 2-моторным вариациям.
Автор ролика задействовал спецустановку Performance, представленную фирмой HSR Motors, чья специализация базируется на доработке моторов Tesla. Отдача электродвигателя при этом достигает 544 л.с. при 600 нм крутящего момента. Питание обеспечивается взятыми от Chevrolet модели Volt несколькими аккумуляторами.
Осенью прошлого года автомастерская Tapp Auto (Оттава) оснастила спорткар Factory Five 818 470-сильным электродвигателем от Tesla Model S P85. Тогда на территории США был также выставлен вариант S с системой заднего привода.
Вследствие определенных усовершенствований, отдача возросла до 562 л.с. В то же время, отмечена активация режима максимальной производительности Ludicrous mode, доступного исключительно 2-моторным вариациям.
Автор: Сёмина Виктория