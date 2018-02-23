Кэти Топурия похвасталась стройной фигурой в купальнике и увеличившейся грудью
Кэти Топурия похвасталась перед поклонниками стройной фигурой в купальнике и увеличившейся грудью. Соответствующий кадр отечественная певица разместила на личной странице в сети Instagram.
На обнародованном в соцсети снимке Кэти Топурия изображена в полный рост. Волосы знаменитости зачесаны назад, а на ушах имеются крупные серьги. Облачена певица в закрытый купальник черного цвета, однако на нем имеется множество вырезов, оставляющих некоторые участки кожи открытыми. В частности, такие “прорезы” оголяют часть живота артистки и немого бюста. Комментировать кадр Кэти Топурия не стала, и, вероятно, сделан он во время недавней фотосессии.
Поклонники певицы от опубликованного фото пришли в восторг, отметив, что их кумир выглядит потрясающе. Фолловеры восхитились загорелой кожей Кэти Топурии и ее подтянутой фигурой. Пост успел собрать за непродолжительный период времени свыше 48 тысяч отметок “Мне нравится”.
Ранее также сообщалось о нежном фото певицы, где она позирует в компании рэп-исполнителя Гуфа.
На обнародованном в соцсети снимке Кэти Топурия изображена в полный рост. Волосы знаменитости зачесаны назад, а на ушах имеются крупные серьги. Облачена певица в закрытый купальник черного цвета, однако на нем имеется множество вырезов, оставляющих некоторые участки кожи открытыми. В частности, такие “прорезы” оголяют часть живота артистки и немого бюста. Комментировать кадр Кэти Топурия не стала, и, вероятно, сделан он во время недавней фотосессии.
Поклонники певицы от опубликованного фото пришли в восторг, отметив, что их кумир выглядит потрясающе. Фолловеры восхитились загорелой кожей Кэти Топурии и ее подтянутой фигурой. Пост успел собрать за непродолжительный период времени свыше 48 тысяч отметок “Мне нравится”.
Ранее также сообщалось о нежном фото певицы, где она позирует в компании рэп-исполнителя Гуфа.
Автор: Марина Вебер