72-летний Никита Михалков впервые стал прадедом
Никита Михалков впервые стал прадедом. Внучка Александра подарила 72-летнему режиссеру правнука.
Роды прошли легко, никаких осложнений не было. Сейчас новоиспеченная мама с новорожденным находится дома, сообщили ее близкие.
О своей беременности дочь Степана Михалкова сообщила в октябре прошлого года. Ее свадьба с Петром Скворцовым состоялась, когда она уже была в «интересном положении». О появлении малыша на свет сообщил в Instagram его дедушка Степан Михалков публикацией в соцсетях детского фотоснимка. При этом в комментарии он вспомнил счастливое детство собственной дочери.
Интернет-пользователи, в свою очередь, поспешили выразить свои поздравления с пожеланием семейного благополучия и крепкого здоровья малышу и его родителям.
Роды прошли легко, никаких осложнений не было. Сейчас новоиспеченная мама с новорожденным находится дома, сообщили ее близкие.
О своей беременности дочь Степана Михалкова сообщила в октябре прошлого года. Ее свадьба с Петром Скворцовым состоялась, когда она уже была в «интересном положении». О появлении малыша на свет сообщил в Instagram его дедушка Степан Михалков публикацией в соцсетях детского фотоснимка. При этом в комментарии он вспомнил счастливое детство собственной дочери.
Интернет-пользователи, в свою очередь, поспешили выразить свои поздравления с пожеланием семейного благополучия и крепкого здоровья малышу и его родителям.
Автор: Сёмина Виктория