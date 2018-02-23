Ученые назвали 15 самых смертоносных животных на Земле
Самое смертоносное животное в мире - это не акула или даже не человек. Опираясь на информацию ученых, эксперты решили составить ТОП самых смертоносных животных в мире.
На 15-м месте находятся атаки акул, они являются довольно редкими. В 2014 году было зафиксировано всего три смертельных случая, связанных с их нападениями, а в 2015 году – шесть. На одну позицию ниже расположились волки, а следом за ними – львы.
Экспертов удивил показатель слонов – 500 смертей в год. Аналогичный результат показали бегемоты. На девятом месте находятся солитеры (700 смертей), а на десятом – крокодилы (1000).
Аскаридные круглые черви заняли восьмую позицию с результатом 4500 смертей. Седьмое место досталось пресноводным улиткам (20000 случаев), а шестое – «поцелуям», отвечающим за перенос болезни Шагаса (12 тысяч человек).
ТОП 5 лидеров замыкают Мухи Цеце с показателем 10 тысяч смертей в год. На четвертой позиции находятся собаки (35 тысяч смертей). Третье место досталось змеям с результатом 100 тысяч смертей в год, второе людям (437 тысяч). Лидером рейтинга являются комары, показатель которых составляет 750 тысяч смертей.
На 15-м месте находятся атаки акул, они являются довольно редкими. В 2014 году было зафиксировано всего три смертельных случая, связанных с их нападениями, а в 2015 году – шесть. На одну позицию ниже расположились волки, а следом за ними – львы.
Экспертов удивил показатель слонов – 500 смертей в год. Аналогичный результат показали бегемоты. На девятом месте находятся солитеры (700 смертей), а на десятом – крокодилы (1000).
Аскаридные круглые черви заняли восьмую позицию с результатом 4500 смертей. Седьмое место досталось пресноводным улиткам (20000 случаев), а шестое – «поцелуям», отвечающим за перенос болезни Шагаса (12 тысяч человек).
ТОП 5 лидеров замыкают Мухи Цеце с показателем 10 тысяч смертей в год. На четвертой позиции находятся собаки (35 тысяч смертей). Третье место досталось змеям с результатом 100 тысяч смертей в год, второе людям (437 тысяч). Лидером рейтинга являются комары, показатель которых составляет 750 тысяч смертей.
Автор: Валерия Орлова