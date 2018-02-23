Опрос: Люди не выпускают из рук смартфон даже во время секса и похорон
В современном мире зависимость от гаджетов нарастает, и сейчас люди нередко продолжают использовать смартфон даже во время секса или похорон. К таким выводам после организованного опроса пришли эксперты компании iPass.
Участниками опроса стали более 1,7 тысячи граждан, проживающих на территории Европы и США. Оказалось, что нарушение социального этикета больше не является непривычным явлением. В частности, многие респонденты признались, что продолжают листать ленту даже во время присутствия на похоронах. Некоторые не могут отказаться от смартфона в процессе интимной близости, таких нашлось 7%, или непосредственно после секса.
Не менее 84% рассказали, что регулярно пользуются смартфоном в постели. Кроме того, в сумме около 70% опрошенных признались, что невозможность подключиться к Wi-Fi дома или в офисе вгоняет их в стресс, заставляя испытывать дискомфорт.
Как сообщалось ранее, научные работники предупреждают об опасности привлечения детей дошкольного возраста к современным гаджетам.
Участниками опроса стали более 1,7 тысячи граждан, проживающих на территории Европы и США. Оказалось, что нарушение социального этикета больше не является непривычным явлением. В частности, многие респонденты признались, что продолжают листать ленту даже во время присутствия на похоронах. Некоторые не могут отказаться от смартфона в процессе интимной близости, таких нашлось 7%, или непосредственно после секса.
Не менее 84% рассказали, что регулярно пользуются смартфоном в постели. Кроме того, в сумме около 70% опрошенных признались, что невозможность подключиться к Wi-Fi дома или в офисе вгоняет их в стресс, заставляя испытывать дискомфорт.
Как сообщалось ранее, научные работники предупреждают об опасности привлечения детей дошкольного возраста к современным гаджетам.
Автор: Марина Вебер