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Друзья рассказали, как уходил из жизни Михаил Задорнов
Друг детства писателя и сатирика Михаила Задорнова рассказал, как он умирал. Сообщается, что опухоль могла начать развиваться, когда артист получил травму головы во время лыжного перехода в Альпах.

Друзья рассказали, как уходил из жизни Михаил Задорнов


По словам Максима Галкина, входившего в состав группы туристов, Задорнова обнаружили стоящим на дороге только спустя три часа после случившегося. Тогда он не понимал, что произошло и в какой точке пространства находится. Сначала шоумен даже решил, что Задорнов шутит, пока не разглядел его распухшее лицо.

Результаты проведенного обследования показали, что обнаруженная опухоль является доброкачественной. В Германии Задорнову сделали операцию, тогда хирурги заверили, что наблюдается положительная динамика. По словам друзей писателя, рядом с удаленной опухолью начала расти новая, которая стала уже злокачественной. Ее развитие спровоцировало то, что у Задорнова отказали руки, а впоследствии и ноги.

До последнего сатирик и его семья надеялись на лучшее. Перед смертью Задорнова возили в Казанский собор на исповедь и причастие. Также в Польше друзья нашли целителя, у которого в свое время лечился даже Михаил Гоабачев, однако его методы оказались не эффективными.

Когда Задорнов был прикован к постели, рядом с ним постоянно находились бывшая супруга Велта и нынешняя – Елена. Друзья рассказали, что женщин объединило общее горе. Семья Задорнова приняла решение сообщить всем, что писатель находится на лечении в Риге, чтобы оградить себя от ненужного внимания. Только самые близкие знали, как он тяжело проживал последние дни.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 12:32
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