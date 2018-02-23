Друзья рассказали, как уходил из жизни Михаил Задорнов

По словам Максима Галкина, входившего в состав группы туристов, Задорнова обнаружили стоящим на дороге только спустя три часа после случившегося. Тогда он не понимал, что произошло и в какой точке пространства находится. Сначала шоумен даже решил, что Задорнов шутит, пока не разглядел его распухшее лицо.Результаты проведенного обследования показали, что обнаруженная опухоль является доброкачественной. В Германии Задорнову сделали операцию, тогда хирурги заверили, что наблюдается положительная динамика. По словам друзей писателя, рядом с удаленной опухолью начала расти новая, которая стала уже злокачественной. Ее развитие спровоцировало то, что у Задорнова отказали руки, а впоследствии и ноги.До последнего сатирик и его семья надеялись на лучшее. Перед смертью Задорнова возили в Казанский собор на исповедь и причастие. Также в Польше друзья нашли целителя, у которого в свое время лечился даже Михаил Гоабачев, однако его методы оказались не эффективными.Когда Задорнов был прикован к постели, рядом с ним постоянно находились бывшая супруга Велта и нынешняя – Елена. Друзья рассказали, что женщин объединило общее горе. Семья Задорнова приняла решение сообщить всем, что писатель находится на лечении в Риге, чтобы оградить себя от ненужного внимания. Только самые близкие знали, как он тяжело проживал последние дни.