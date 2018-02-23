Евгения Медведева в интервью рассказала, что мама прямые эфиры с ней не смотрит
Фигуристка Евгения Медведева в интервью рассказала, что мама не может смотреть прямой эфир ее выступлений. Женщина сильно волнуется за свою дочь.
Мама Евгении Медведевой сказала ей, что будет узнавать о результате выступления уже после его завершения. Она не хочет испытывать сильного эмоционального напряжения и морально давить на юную звезду фигурного катания. Главным же зрителем ее достижений в режиме реального времени является бабушка.
Девочка рассказала, что тренировки отнимают у нее много сил. Даже, когда она уверена в своей готовности хорошо выступить, то во время самого действия часто появляется чувство неудовлетворенности. Интервью брал портал «Летидору».
Мама Евгении Медведевой сказала ей, что будет узнавать о результате выступления уже после его завершения. Она не хочет испытывать сильного эмоционального напряжения и морально давить на юную звезду фигурного катания. Главным же зрителем ее достижений в режиме реального времени является бабушка.
Девочка рассказала, что тренировки отнимают у нее много сил. Даже, когда она уверена в своей готовности хорошо выступить, то во время самого действия часто появляется чувство неудовлетворенности. Интервью брал портал «Летидору».
Автор: Северов Андрей