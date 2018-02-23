Обнародовано видео, снятое после драки ведущего Норкина с украинским политологом
На просторах Сети обнародовано видео, снятое непосредственно после драки ведущего Андрея Норкина с украинским политологом Дмитрием Суворовым. Соответствующий ролик размещен на официальной странице передачи “Место встречи” в соцсети Facebook.
Потасовка между телеведущим и экспертом-политологом случилась накануне, в процессе съемок выпуска “Место встречи”, посвященного ситуации в Донбассе. Причиной для драки стало высказывание Андреаса Маурера, политика, прибывшего из Германии. В эфире тот поделился, что недавно посетил населенный пункт Зайцево, размещенный в Донбассе, где мог наблюдать обстрелы по мирному населению поселка, в том числе по детям.
Дмитрий Суворов резко ответил на такое заявление иностранца, назвав его обманщиком и “мерзавцем”, потребовав перестать распространять лживые сведения. Также он попросил продемонстрировать ему кадры обстрелов. После этого и завязался более громкий скандал в эфире, в ходе которого украинский политолог получил удар со стороны ведущего Андрея Норкина.
Потасовка между телеведущим и экспертом-политологом случилась накануне, в процессе съемок выпуска “Место встречи”, посвященного ситуации в Донбассе. Причиной для драки стало высказывание Андреаса Маурера, политика, прибывшего из Германии. В эфире тот поделился, что недавно посетил населенный пункт Зайцево, размещенный в Донбассе, где мог наблюдать обстрелы по мирному населению поселка, в том числе по детям.
Дмитрий Суворов резко ответил на такое заявление иностранца, назвав его обманщиком и “мерзавцем”, потребовав перестать распространять лживые сведения. Также он попросил продемонстрировать ему кадры обстрелов. После этого и завязался более громкий скандал в эфире, в ходе которого украинский политолог получил удар со стороны ведущего Андрея Норкина.
Автор: Марина Вебер