В Петербурге мужчина выстрелил в сожительницу
В Петербурге во время ссоры мужчина выстрелил в свою сожительницу. Инцидент произошел в среду, 21 февраля, в одном из домов, находящихся на улице Варшавской.
После содеянного злоумышленник покинул место происшествия, однако сотрудникам правоохранительных органов удалось быстро его задержать. Пострадавшую доставили в больницу, где у нее диагностировали открытую ЧМТ, сотрясение головного мозга, слепое ранение теменной области. Медики оценивают состояние здоровья женщины как тяжелое.
По факту случившегося инициировано уголовное делопроизводство.
После содеянного злоумышленник покинул место происшествия, однако сотрудникам правоохранительных органов удалось быстро его задержать. Пострадавшую доставили в больницу, где у нее диагностировали открытую ЧМТ, сотрясение головного мозга, слепое ранение теменной области. Медики оценивают состояние здоровья женщины как тяжелое.
По факту случившегося инициировано уголовное делопроизводство.
Автор: Валерия Орлова