Учёные: Походка наземных птиц рассказала о биомеханике тираннозавра
Ученые выяснили биомеханику тираннозавра после проведения тщательного анализа манеры ходьбы некоторых наземных птиц, вес которых варьируется от 45 до 80 килограммов. Благодаря полученной информации специалисты в области биологии создали пробную модель движения животного.
Исследование проводили работники Квинследского музея Брисбена. Они проанализировали типы ходьбы 12-ти подвидов наземных птиц. Полученные сведения ученые использовали в модели, отражающей манеру передвижения тираннозавра. Специалистам удалось не только выяснить, как ходили эти животные, но и детально изучить тип их бега.
Применяя соответствующую схему, исследователи узнали, что хищники передвигались в среднем со скоростью пять метров в секунду. Что касается длины шага, то она составляла три метра. К слову, тираннозавр весил примерно 8 тонн.
Исследование проводили работники Квинследского музея Брисбена. Они проанализировали типы ходьбы 12-ти подвидов наземных птиц. Полученные сведения ученые использовали в модели, отражающей манеру передвижения тираннозавра. Специалистам удалось не только выяснить, как ходили эти животные, но и детально изучить тип их бега.
Применяя соответствующую схему, исследователи узнали, что хищники передвигались в среднем со скоростью пять метров в секунду. Что касается длины шага, то она составляла три метра. К слову, тираннозавр весил примерно 8 тонн.
Автор: Валерия Орлова