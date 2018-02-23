Евгений Плющенко отметил фееричное выступление Загитовой и Медведевой
Тренер и чемпион российского фигурного катания Евгений Плющенко отметил фееричное катание двух фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой на Олимпийских играх 2018. Выступление можно считать удачным: участницы турнира заполучили награды за первое и второе места.
Евгений Плющенко в своем микро-блоге в Instagram опубликовал отзыв подтверждающий хорошую работу тренеров, талантливость проката фигуристок, между которыми не большой отличающий балл, но огромный отрыв от прочих олимпийцев. Плющенко считает результаты Загитовой и Медведевой достойным показателем в данном виде спорта для будущих претенденток.
Примечательно, что для российских олимпийцев на играх 2018 в Пхенчхале первое место Алины Загитовой оказалось дебютным.
Евгений Плющенко в своем микро-блоге в Instagram опубликовал отзыв подтверждающий хорошую работу тренеров, талантливость проката фигуристок, между которыми не большой отличающий балл, но огромный отрыв от прочих олимпийцев. Плющенко считает результаты Загитовой и Медведевой достойным показателем в данном виде спорта для будущих претенденток.
Примечательно, что для российских олимпийцев на играх 2018 в Пхенчхале первое место Алины Загитовой оказалось дебютным.
Автор: Богданова Ярослава