В Петербурге при ДТП с двумя грузовиками и легковушкой погиб человек
В Санкт-Петербурге отмечено тройное ДТП с участием двух грузовых авто и, кроме того, одного легкового. По данным УГИБДД Северной столицы, в результате упомянутой аварии скончался один человек.
Инцидент, по сведениям от источников, отмечен на внутренней стороне КАД. В частности, на 105 км не сумели разминуться два грузовых транспорта. К ним присоединилось легковое авто, однако возгорания непосредственно на месте не наблюдалось. Вследствие серьезного ДТП, предварительно, погиб один человек. Кроме того, предоставляются данные о двух пострадавших гражданах, однако сведений об их состоянии экстренными службами пока не озвучивалось.
Представители УГИБДД Петербурга пояснили, что в результате аварии перекрыты оказались одновременно несколько полос движения. Вследствие этого транспорт в обоих направлениях передвигается с серьезными ограничениями. Сейчас проезжая часть освобождается от последствий ДТП, также проводится предварительная проверка. О причинах столкновения ничего не известно, детали устанавливаются.
Инцидент, по сведениям от источников, отмечен на внутренней стороне КАД. В частности, на 105 км не сумели разминуться два грузовых транспорта. К ним присоединилось легковое авто, однако возгорания непосредственно на месте не наблюдалось. Вследствие серьезного ДТП, предварительно, погиб один человек. Кроме того, предоставляются данные о двух пострадавших гражданах, однако сведений об их состоянии экстренными службами пока не озвучивалось.
Представители УГИБДД Петербурга пояснили, что в результате аварии перекрыты оказались одновременно несколько полос движения. Вследствие этого транспорт в обоих направлениях передвигается с серьезными ограничениями. Сейчас проезжая часть освобождается от последствий ДТП, также проводится предварительная проверка. О причинах столкновения ничего не известно, детали устанавливаются.
Автор: Марина Вебер