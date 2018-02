Опубликовано видео первых испытаний воздушного такси Airbus

Во время пробного полета прототип аэротакси Alpha One набрал 5-метровую высоту и завис на 53 секунды. После этого аппарат совершил плавную посадку. Спустя некоторые время воздушное судно выполнило второй полет. Все испытания разработчики проводили в штате Орегон на аэродроме А3.В тестах принял участие прототип, имеющий ширину 5,7 метра, длину – 6,2 метра, высоту – 2,8 метра. Его масса составила 745 килограммов.Alpha One с вертикальным взлетом собран по схеме конвертоплана, у которого могут поворачиваться передние и задние крылья. На консолях каждого из них находятся четыре электрических движка с воздушными винтами. За 53 секунды полета прототип потратил 8% заряда батареи. Об этом сообщили разработчики летательного аппарата в социальных сетях.Планируется, что Alpha One будет перевозить груз или же только одного человека. Воздушное судно обзавелось системой уклонения от столкновения с препятствиями и иными участниками движения. Выполнять полеты необычное такси станет в соответствии с заданными маршрутами.