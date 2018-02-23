Ученые рассказали о пользе йогурта для здоровья сердца и сосудов
Употребление йогурта может быть полезно для здоровья, положительно отражаясь на работе сердца и сосудах. Для такого воздействия достаточно и нескольких порций в неделю, что установили ученые из Бостонского университета.
Ученые в ходе работы проанализировали данные, собранные коллегами в период с 1980 по 2012 годы. В сумме удалось изучить данные о здоровье и диетах свыше 73 тысяч граждан США среднего и пожилого возраста. В итоге оказалось, что употребление даже незначительных объемов йогурта позволяло сократить риски возникновения инфаркта или инсульта на 17-23%, притом как у мужчин, так и у женщин.
Кроме того, включающая йогурт диета на 16% сокращала вероятность развития болезней сердца или сосудов в случае с женщинами, когда для мужчин показатель составляет целых 31%. При этом ученым пока неизвестно, чем именно обусловлены такие свойства йогурта, и для точных результатов потребуются дополнительные исследования. Одна из версий предполагает, что причина скрывается в том, что продукт стимулирует выработку моноокиси азота.
Ученые в ходе работы проанализировали данные, собранные коллегами в период с 1980 по 2012 годы. В сумме удалось изучить данные о здоровье и диетах свыше 73 тысяч граждан США среднего и пожилого возраста. В итоге оказалось, что употребление даже незначительных объемов йогурта позволяло сократить риски возникновения инфаркта или инсульта на 17-23%, притом как у мужчин, так и у женщин.
Кроме того, включающая йогурт диета на 16% сокращала вероятность развития болезней сердца или сосудов в случае с женщинами, когда для мужчин показатель составляет целых 31%. При этом ученым пока неизвестно, чем именно обусловлены такие свойства йогурта, и для точных результатов потребуются дополнительные исследования. Одна из версий предполагает, что причина скрывается в том, что продукт стимулирует выработку моноокиси азота.
Автор: Марина Вебер