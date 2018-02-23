Сетевой шутер от первого лица Hunt: Showdown появился в раннем доступе Steam
В Steam в раннем доступе появился сетевой шутер Hunt: Showdown. Об этом сообщили разработчики из компании Crytek. Приобрести гейм можно за 899 рублей.
По словам авторов, актуальная версия Hunt: Showdown является еще очень сырой, поэтому время от времени она может завершать работу в аварийном режиме. Также проект нуждается в оптимизации производительности, доработке игрового баланса и устранении мелких ошибок.
В Crytek уточнил, что системные требования, опубликованные на странице интернет-магазина, относятся к более ранней версии шутера. К моменту официального релиза они будут снижены, чтобы как можно больше число геймеров смогли оценить проект.
Hunt: Showdown представляет собой атмосферный многопользовательский боевик от первого лица. Игра сочетает в себе элементы PvE и PvP. Авторы предложили на одной большой карте сойтись пяти командам, в составе которых по два человека. Задача игроков – найти и убить злого монстра. Сложность и опасность заключается в том, что другие игроки стремятся также уничтожить конкурентов.
По словам авторов, актуальная версия Hunt: Showdown является еще очень сырой, поэтому время от времени она может завершать работу в аварийном режиме. Также проект нуждается в оптимизации производительности, доработке игрового баланса и устранении мелких ошибок.
В Crytek уточнил, что системные требования, опубликованные на странице интернет-магазина, относятся к более ранней версии шутера. К моменту официального релиза они будут снижены, чтобы как можно больше число геймеров смогли оценить проект.
Hunt: Showdown представляет собой атмосферный многопользовательский боевик от первого лица. Игра сочетает в себе элементы PvE и PvP. Авторы предложили на одной большой карте сойтись пяти командам, в составе которых по два человека. Задача игроков – найти и убить злого монстра. Сложность и опасность заключается в том, что другие игроки стремятся также уничтожить конкурентов.
Автор: Валерия Орлова