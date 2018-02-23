Пикап Chevrolet Silverado обзавелся 811-сильным мотором
Пикап Chevrolet Silverado от американского бренда обзавелся мотором мощностью 811 лошадиных сил. Такую версию авто презентовали общественности специалисты тюнинг-ателье Specialty Vehicle Engineering.
Chevrolet Silverado в тюнингованом виде получил название Yenko Silverado, его оснастили мотором на 6.8 литров, а также заниженной подвеской. При крутящем моменте в 1017 Нм, мощность транспортного средства достигает 811 “лошадок”. Построена новинка на основе авто с короткой базой и одинарной кабиной, которая оснащена пакетом опций Z51. Оснащение “заряженной” версии пикапа, кроме того, включает диски на 22 дюйма, тормоза Brembo, кожаный салон, а также амортизаторы Rancho.
Неизвестно, какой впоследствии окажется стоимость “заряженного” Chevrolet Silverado. При этом имеются данные, что всего мир увидят 25 экземпляров пикапа в таком исполнении.
Ранее “Актуальные новости” сообщали о намерении компании Chevrolet в скором времени презентовать общественности свой новый спорткар Corvette C8.
Chevrolet Silverado в тюнингованом виде получил название Yenko Silverado, его оснастили мотором на 6.8 литров, а также заниженной подвеской. При крутящем моменте в 1017 Нм, мощность транспортного средства достигает 811 “лошадок”. Построена новинка на основе авто с короткой базой и одинарной кабиной, которая оснащена пакетом опций Z51. Оснащение “заряженной” версии пикапа, кроме того, включает диски на 22 дюйма, тормоза Brembo, кожаный салон, а также амортизаторы Rancho.
Неизвестно, какой впоследствии окажется стоимость “заряженного” Chevrolet Silverado. При этом имеются данные, что всего мир увидят 25 экземпляров пикапа в таком исполнении.
Ранее “Актуальные новости” сообщали о намерении компании Chevrolet в скором времени презентовать общественности свой новый спорткар Corvette C8.
Автор: Марина Вебер