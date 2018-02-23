В Токио с 5 марта заработает сервис такси с беспилотными авто
С 5 марта в Токио начнут работу беспилотные такси. По словам представителей Easy Ride, клиенты смогут выбрать понравившееся авто из нескольких модификаций Nissan Leaf с системой автономного управления.
Длина тестового маршрута составит примерно 3 километра, однако в будущем его расширят. Среди предложенных вариаций автомобиля имеется двухместный Nissan NV200. Что касается стоимости проезда, то она будет дешевле из-за ограниченного количества пассажиров.
Над системой приема заказов работали также сотрудники телекоммуникационной компании Dena. В прошлом году специалисты провели несколько испытаний, в рамках которых беспилотным такси пришлось осуществлять движение не только по оживленным дорогам Токио, но и по парому, соединяющему два берега.
Планируется, что к 2020 году по Японии будут передвигаться очень много таких машин. На данный момент услуга работает в тестовом режиме. Имеется информация, что в Японии испытания беспилотников намерена провести компания Alphabet, занимающаяся разработкой транспортных средств по заказу технологического гиганта Google.
Длина тестового маршрута составит примерно 3 километра, однако в будущем его расширят. Среди предложенных вариаций автомобиля имеется двухместный Nissan NV200. Что касается стоимости проезда, то она будет дешевле из-за ограниченного количества пассажиров.
Над системой приема заказов работали также сотрудники телекоммуникационной компании Dena. В прошлом году специалисты провели несколько испытаний, в рамках которых беспилотным такси пришлось осуществлять движение не только по оживленным дорогам Токио, но и по парому, соединяющему два берега.
Планируется, что к 2020 году по Японии будут передвигаться очень много таких машин. На данный момент услуга работает в тестовом режиме. Имеется информация, что в Японии испытания беспилотников намерена провести компания Alphabet, занимающаяся разработкой транспортных средств по заказу технологического гиганта Google.
Автор: Валерия Орлова